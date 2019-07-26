تراند اليوم : شاهد : فتاة حسناء تتحرش بـ ”سما المصري” على الهواء .. والأخيرة تفاجئ الجميع برد صادم! ”ما الذي حدث”؟

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : فتاة حسناء تتحرش بـ ”سما المصري” على الهواء .. والأخيرة تفاجئ الجميع برد صادم! ”ما الذي حدث”؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اتهمت الراقصة سما المصري فتاة بالتحرش بها، خلال تواجدها في ستاد القاهرة لحضور مباراة منتخب مصر أمام أوغندا في ختام الدور الأول من بطولة الأمم الإفريقية في مصر.

ونشرت "سماء" صورة عبر حسابها على تطببق "انستجرام"، تظهر واحدة من المشجعات خلال تحديقها بها من الخلف.

Advertisements

وعلقت "سما" قائلة: "البنت اللي ورايا..... حتي البنات قلبت علي حمدي الوزير متحرش السينما المصريه.. باهرج طبعا دي بنوته عسل وشربات تحياتي ليها".

وكانت "سما" أثارت الجدل بظهورها داخل استاد القاهرة، حيث تردد أن الأمن قام بطردها، لكنها نفت ذلك.