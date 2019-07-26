تراند اليوم : عاجل: إيران تنشئ 5 قواعد جديدة في هذه الدولة العربية وهجوم عنيف يدمر إحداهن..شاهد اولى الصور

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: إيران تنشئ 5 قواعد جديدة في هذه الدولة العربية وهجوم عنيف يدمر إحداهن..شاهد اولى الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف موقع إلكتروني عبري، تفاصيل تدشين إيران لمقار استخباراتية جديدة في دولة عربية.

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، صباح اليوم، الخميس، أن إيران تقيم 5 مقار استخباراتية جديدة في سوريا، بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية، وبأن الجيش الإسرائيلي هاجم أحد هذه المقار.

Advertisements

وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي هاجم منطقة تل الحارة جنوبي سوريا، أول أمس، ودمر خلال الهجوم مقرا جديدا للمخابرات الإيرانية، حيث انتظر الجيش الإسرائيلي اكتمال بناء المقر وبدء تشغيله فعليا، حتى يدمره عن بكرة أبيه.

وأوضح الموقع الإخباري العبري أن وكالة الأنباء السورية "سانا" أعلنت عن هجوم إسرائيلي على منطقة تل الحارة في الجنوب السوري، وبأنه سقط عدد من القتلى والجرحى السوريين.

وأشار الموقع الإلكتروني الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم، بين الفينة والأخرى، بمهاجمة قواعد إيرانية في الأراضي السورية، بهدف إبعاد الإيرانيين منها.