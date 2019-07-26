تراند اليوم : عاجـل: قطر تفاجئ ”عبد الملك الحوثي“ وترعب أبو علي الحاكم وتكشف عن دخول القوات السعودية العاصمة صنعاء خلال اسابيع

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: قطر تفاجئ ”عبد الملك الحوثي“ وترعب أبو علي الحاكم وتكشف عن دخول القوات السعودية العاصمة صنعاء خلال اسابيع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - سخر رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني من الوعد الذي اطلقته السعودية مع بدء الحرب في اليمن من انها ستدخل صنعاء خلال أسابيع ناهيك عن نقل المعركة الى طهران”.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لعراب السياسة القطرية.

شاهد أيضاً:

Advertisements

حيث أبدى رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني، استغرابه من موافقة السعودية على نشر قوات أمريكية على أراضيها وهي من سخرت سابقا من قاعدة العديد الأمريكية في قطر وكذلك القاعدة التركية وزعمت أن قطر غير قادرة على حماية نفسها.

“بن جاسم” وفي تغريدات له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) قال: “اعتقدنا ان الدول الكبرى في منطقتنا تستطيع ان تؤمّن الخليج وممراته المائية، فوجئنا بأن هذه الدول ترمي هذه المهمة على الدول الكبرى لتأمين ممر الخليج بصفته ممر دولي وأنا لا اعترض على ذلك بل هذه هي الحقيقة”

وتابع في سؤال محرج للنظام السعودي:”ولكن ما استغربه أن ذاكرة هذه الدول قصيرة فقد سخِرت من قطر لوجود القاعدة الأمريكية والقاعدة التركية وأنها دولة لاتستطيع ان تحمي نفسها، سؤالي الان لهم ماهو المبرر الذي سيستخدمونه لهذه الإستدارة السريعة ( او باللهجة اللبنانية التكويع السريع) .”

وأكد رئيس وزراء قطر السابق أنه لا ينكر على السعوديين حق استخدام القوات الأجنبية، مضيفا:”ولكن هذا سؤال يحتاج الى تفسير على الأقل لشعوبهم، كما انهم يحتاجون الى تفسير استمرار حرب اليمن لسنوات وهم وعدوا شعوبهم بدخول صنعاء خلال أسابيع ناهيك عن نقل المعركة الى طهران”