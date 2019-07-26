تراند اليوم : الإستيقاظ ليلاً لدخول المرحاض تحذير مبكر من مرض قاتل!

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الإستيقاظ ليلاً لدخول المرحاض تحذير مبكر من مرض قاتل! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف علماء يابانيين، أن الاستيقاظ من النوم ليلاً لدخول المرحاض للتبول هو تحذير مبكر للنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وذلك لارتباط الاستيقاظ للتبول بزيادة بنسبة 40 % بالإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وبحسب العلماء، كلما زادت عدد مرات استيقاظك لدخول الحمام زاد مؤشر الخطر، وحذر الدكتور “ساتوشي كونو” من مستشفى “توهوكو روساي” الياباني – والذي فحص 3749 شخصًا لاختبارهم – المصابين من استهلاك الملح بكثرة.

وأشارت الدراسة، إلى أن اليابانيين معرضون أكثر من سكان الدول الغربية لارتفاع ضغط الدم وذلك بسبب تناولهم كميات كبيرة من الملح.

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و قال الدكتور موتسو هارادا المشارك في الدراسة: “يبلغ متوسط استهلاك الملح في اليابان حوالي 10 غرامات في اليوم، أي أكثر من ضعف متوسط استهلاك الملح في جميع أنحاء العالم والذي يبلغ 4 غرامات في اليوم”، ويرتبط الإفراط في تناول الملح في اليابان بتفضيل المأكولات البحرية والطعام القائم على صلصة الصويا.

وتنصح الإرشادات الطبية لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بضرورة اتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك تحديد كميات الملح، والامتناع عن الكحول والأكل الصحي، والتمارين الرياضية بانتظام والتحكم في الوزن والإقلاع عن التدخين.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من مليار شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم، ويعتبر ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي للوفاة المبكرة، وهو ما مثل حوالي 10 ملايين حالة وفاة في 2015 فقط.