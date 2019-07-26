شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يمني : الإمارات خدمة الحوثي أكثر مما خدمته إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحافي اليمني يحيى الاحمدي أن الإمارات خدمت الحوثي أكثر مما خدمته إيران ، مشيرا إلى أن أبو ظبي عملت على منع أي تقدم للجبهات منذ ٤ سنوات باستثناء استنزاف السعودية والشرعية معا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أضاف فيها إلى أن الإمارات منعت الشرعية من مزاولة أعمالها وسعت إلى تقديمها بشكل هزيل وأنموذج فاشل ثم أعلنت الحرب على المناوئين للحوثي في تماه واضح مع المشروع الإيراني.

