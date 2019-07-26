شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة مشفرة .. الحوثي على خطى اليدومي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت تغريدة مشفرة لقيادي حوثي شهية الناشطين رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، معتبرين أن “الحوثي على خطى اليدومي”. وفتحت تغريدة مشفرة لعضو المجلس السياسي الاعلى للانقلاب محمد علي الحوثي، شهية الناشطين رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”. وكتب الحوثي في تغريدته” تستطيع تقول ان اليمن بفضل الله وصل الى مرحلة إن…”. وتأتي تغريدة الحوثي على خطى رئيس الهيئة العليا في التجمع اليمني للاصلاح محمد اليدومي، الذي عرف بنشر منشورات مبهمة وتغريدات مشفرة على غرار القيادي الحوثي، فاتحة باب التخمينات والفضول لدى الناشطين.

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