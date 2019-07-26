شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي البارز " محمد عايش " يقصف جبهة " محمد عبد السلام " بمنشور واسع التداول ( نص المنشور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق رئيس تحرير صحيفة " الأولى " اشهر الصحف المستقلة الزميل " محمد عايش" على مقابلة اجرتها قناة " روسيا اليوم " مع ناطق الحوثيين " محمد عبد السلام "

"اليمني اليوم "ينشر نص منشور الزميل عايش :

تمكنت الليلة من مشاهدة حوار محمد عبد السلام مع قناة "روسيا اليوم"..

سأتجاوز ما قاله عن القتل "العفوي" لعلي عبد الله صالح من قبل جماعته.. وهو قول يبعث على الضحك.

وسأتجاوز حديثه عن الطائرات المسيرة وإشارته إليها بكونها "رخيصة" ولا تشكل أي إنجاز.. وهو قول صادق يبعث على الدهشة..

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وسأتجاوز ثالثاً قوله إن حكومة "الشرعية" لا تدفع أية مرتبات في الجنوب.. وهو، مع مناهضتي للشرعية الفاسدة؛ كذبٌ محض يبعث على الرثاء.

وسأتجاوز رابعاً تأكيداته التي كررها عن انسحابهم من طرف واحد من ميناء الحديدة.. ثم تأكيده بعد ذلك على أنهم مستعدون لتسليم إيرادات ميناء الحديدة إلى حساب بنكي في البنك المركزي ( ولن أسأله: كيف تقول انكم انسحبتم من الميناء ثم تقول إنكم مستعدون لتسليم إيرادات الميناء في المستقبل؟!!)..

وسأتجاوز، قبل ذلك، حديثه بشأن لقائه مع المسؤولين الروس باعتباره يمثل "حكومة" صنعاء، وهو ما يتناقض مع طبيعة وفحوى الخبر الذي عممته السلطات الروسية على قنواتها ووكالاتها الأخبارية والذي أشار، في العنوان والمضمون، أن اللقاءات كانت بين نائب وزير الخارجية الروسية وبين "وفد من أنصار الله" ولمناقشة "الوضع الأمني"..

سأتجاوز أيضا حقيقة أن الروس أرادوا من وراء ذلك الخبر التلميح إلى أن أنصار الله مجرد "ورقة أمنية" في منظورهم، وأن لقاءهم الأخير بهم كان مجرد لقاء دولة عظمى مع أداة من أدواتها المجانية في الشرق الأوسط..

وسأتجاوز، خلال ذلك، تباهيه بالعلاقات مع روسيا مع اعترافه أن موسكو سحبت كامل بعثتها الدبلومساية من صنعاء إلى الرياض..!

سأتجاوز كل ذلك..

ولكن إذا تجاوزته

فما الذي سيتبقى من اللقاء؟؟؟

لن يتبقى إلا العجز والإفلاس وانعدام المنطق، على عكس الطريقة التي اكتسب بها عبد السلام سمعته منذ 2004.