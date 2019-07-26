شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الشهيد الشيخ ” الراوي” تنظم وقفة احتجاجية للمطالبة بسرعة محاكمة القتلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نظمت اسرة الشهيد الشيخ سمحان الراوي صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي في العاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بسرعة عقد جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشهيد الشيخ سمحان عبدالعزيز الراوي .

ورفع المحتجون خلال الوقفة لافتات تطالب بسرعة عقد جلسات المحاكمة وتقديم المتهمين للعادلة للوصول إلى كشف كل ملابسات وخيوط الجريمة وجلب كل من شارك فيها من منفذين ومخططين وممولين إلى القضاء..

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وفي بيان الوقفة طالب المحتجون أجهزة القضاء والأمن ممثلة بالنائب العام والنيابة الجزائية ووزارة الداخلية وإدارة أمن عدن إلى سرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المرفوعة إليهم من أولياء دم الضحايا وإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة .

كما طالبوا المحكمة الجزائية إلى سرعة عقد جلسات محاكمة للمتهمين في القضايا التي وصلت إليها ومنها قضية المجني عليه سمحان عبدالعزيز الراوي” والتي أصبحت قضية رأي عام داعين وزارة الداخلية وإدارة أمن عدن إلى سرعة إحالة الموقوفين لديهم من المتهمين بتنفيذ عمليات اغتيالات مع ملفاتهم إلى النيابة الجزائية.

ودعا المحتجون كل المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية والناشطين والمحامين والإعلاميين والفعاليات المجتمعية وكل الجهات المعنية بالقانون وحقوق الانسان إلى دعم ومناصرة أسر ضحايا الاغتيالات والعمل مع أهالي الضحايا جنباً إلى جنب حتى الوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة اقتصاصاً للضحايا وإنصافاً لأسرهم وحماية للمجتمع من شرور هذه العصابات الإرهابية المجرمة