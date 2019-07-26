شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تكلف قوة عسكرية كبيرة لحماية سفنها في مضيق هرمز.. وتأمرها بالصد لأي هجوم يعترضها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (الخميس)، إن البحرية البريطانية سترافق السفن التي ترفع عَلَم البلاد عبر مضيق هرمز بهدف الدفاع عن حرية الملاحة بعد احتجاز إيران لناقلة بريطانية.

وذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: «تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع عَلَم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كافٍ». وأضاف: «حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة إلى نظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وتزايدت المخاوف من تعطل إمدادات النفط في مضيق هرمز، الذي تُنقل عبره نحو 20% من إمدادات الخام العالمية يومياً، بعد أن احتجز «الحرس الثوري» الإيراني ناقلة نفط ترفع العَلَم البريطاني في الممر المائي يوم (الجمعة) الماضي، فيما يبدو أنه رد على احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبل أسبوعين.