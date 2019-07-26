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ضغط سعودي للإطاحة بقيادات كبيرة في الجيش اليمني

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصادر عسكرية يمنية عن ترتيبات تجريها مع قيادة الجيش اليمني وسط ضغوط تمارس على الأخيرة لإحداث تغييرات داخل قواتها.

وقالت المصادر: إن ترتيبات عسكرية تقوم بها الرياض مع قيادة الجيش، وأن اجتماعات مكثفة عقدت في محافظة مأرب ( شرق البلاد) على مستوى القيادات العسكرية في وزارة الدفاع.

وأضافت : لقاءات أخرى تجري بين قيادة الجيش مع قائد القوات السعودية التي تسلمت ملف العمليات العسكرية من القوات الإماراتية بعد اعلان انسحابها في وقت سابق من الشهر الجاري.

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وأكدت أن هناك توجها سعوديا لدعم جبهات القتال التابعة للقوات الحكومية ضد الحوثيين بأسلحة وعتاد حربي.

وأشار المصدر إلى أنه مقابل هذا الدعم لقوات الجيش، فإن ضغوطا تمارس على القيادة للإطاحة بعدد من قادة الأولوية والمناطق العسكرية وتعيين آخرين يحظون بقبول لدى السعوديين.

وبحسب المصادر فإن القيادة العسكرية اليمنية بينها الفريق الركن، علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، قد تقبل على مضض بإملاءات المملكة، رغبة منه في تحريك ملف العمليات العسكرية ضد المتمردين الحوثيين تمهيدا لحسم المعركة ضدهم.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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