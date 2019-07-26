شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يزور الشيخ العودة ويطلب نصيحته.. والمدعي العام يطالب بإعدامه بعد تقييده بهذه الطريقة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تفاصيل جديدة لعلاقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والداعية سلمان العودة.

وفي تقرير بعنوان" “بحث “م ب س” تعجب الموقع من "طلب بن سلمان النصيحة من رجل الدين هذا، والان يطالب الإدعاء السعودي بإعدامه” في إشارة للشيخ سلمان العودة".

قد يهمك ايضاً:



- نجل الفنان الراحل ’’فاروق الفيشاوي‘‘ يرفض تنفيذ وصية والده ويفاجئ الجمهور بهذا الإعلان الصادم (فيديو)

- بن سلمان يزور الشيخ العودة ويطلب نصيحته.. والمدعي العام يطالب بإعدامه بعد تقييده بهذه الطريقة المفزعة

- شاهد .. مفاجأة مرعبة تُباغت حفلات شواطيء جدة.. سعوديون يهربون ويصرخون ”لا إله إلا الله” (فيديو)

- أمام زوجها .. الفنانة أحلام ”تتغزل” بهذا الرجل و”تتغنج” أمامه والأخير يفتح أحضانه ويطبع عليها قبلة.. شاهد ردة فعل الزوج؟ (فيديو)



- شاهد : قناة سي بي أس الأمريكية تنشر فضائح ”مصورة” لأول مرة من قصر بن راشد وسبب هروب الأميرة هيا بنت الحسين (فيديو)

Advertisements

وقالت إن الشيخ العودة انتظر في بيته بالرياض الأمير محمد بن سلمان، وكان هذا في عام 2012 حيث استقبل الداعية الجذاب الأمير البالغ من العمر 27 عاما بدون ضجيج.

ونقلت كاتبة التقرير عن نجل العودة الباحث القانوني في جامعة جورج تاون عبد الله العودة قوله “لم نعتقد أن الزيارة كانت أمرا كبيرا” و “قد كان أميرا من الأمراء”.

ورغم طموحاته السياسية الواضحة فقد كان بن سلمان مبتدئا في السياسة. وكان والده أمير منطقة الرياض ولم يتول العرش بعد.

وفي عين الطبقة السياسية في البلد فلم يكن إلا عضوا من أعضاء العائلة المالكة التي تعد بالألاف. وبدا الأمير الذي أصبح فيما بعد وليا للعهد متحمسا لأفكار التغيير التي يدعو إليها الشيخ سلمان العودة.

وفي هذا اللقاء ولقاءين اثنين واحد منهما عقد في الديوان الملكي وحضره ملك المستقبل سلمان بن عبد العزيز، أثنى الشيخ سلمان الذي كان في سن الـ 55 وبحماس على قيم الإصلاح والحكم الذي يجمع الكل، وذلك بحسب نجل الداعية المعروف.

وبعد خمسة أعوام عين الملك سلمان نجله وليا للعهد ليقوم بعد ثلاثة أشهر من تنصيبه ضمن حملة قمع أشرفت عليها وكالة أمنية أنشأها ولي العهد الجديد. وأمضى الشيخ سلمان عاما في المعتقل قبل تقديمه للمحاكمة حيث أعلن المدعي العام في أيلول (سبتمبر) 2018 وأوصى بإعدامه.



وسيعود الداعية الأحد المقبل إلى المحكمة التي قد يصدر فيها القاضي الحكم في القضية وإن وجد مذنبا سيصدر عليه الحكم حسبما قالت عائلته. وقال عبد الله العودة إن والده قضى عامين في سجن انفرادي.

وظل مقيدا بيديه وقدميه في الأشهر الأولى من اعتقاله حيث كان الحرس يرمون له وجبة الطعام، كما يقول ابنه. ولم تعرف عائلته مكان اعتقاله في الأشهر الستة الأولى.

وعندما سمح لعائلته بزيارته أخبرها بأنه حرم مرارا من النوم والطعام. ويقول ابنه إن والده وقع على أوراق، من المحتمل أنها اعترافات أخذت منه بالإكراه ولم يكن قادرا على فهمهما بسبب وضعه النفسي والعقلي كما يقول عبدالله العودة.

وأخبر سلمان العودة العائلة إنه “وقع على وثائق ولم يكن يعرف ما فيها”.