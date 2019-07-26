نائب الرئيس اليمني: نخوض حربا لإفشال مخططات إيران في المنطقة

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن اليمنيين وأشقاءهم في التحالف العربي لدعم الشرعية يخوضون حرباً لإفشال مخططات إيران في المنطقة. وأدان الفريق الركن علي محسن صالح، خلال زيارته لأحد معسكرات التدريب للقوات المسلحة اليمنية، ممارسات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بحق اليمنيين. وأوضح نائب الرئيس اليمني أن انتهاكات المليشيا من قتل وقهر واعتداء واستهداف لمقدرات البلاد وجيلها القادم وتنفيذها الأجندة الإيرانية التخريبية تتطلب تضافراً وإخلاصاً وانضباطاً عالي المستوى يحقق النصر. وأشاد وفق وكالة الأنباء اليمنية بما ينجزه اليمنيون مع أشقائهم في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الشرعية وإفشال مخططات إيران، والحفاظ على اليمن ضمن محيطه العربي والإقليمي.

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