شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح يخرج عن صمته بهذا التعليق حول رواية الحوثيين قتل صالح .. شاهد الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور محمد جميح عن تصريح المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين محمد عبدالسلام حول قتلهم للرئيس السابق علي عبدالله صالح وكتب جميح تغريدة على حسابه بموقع " تويتر " رصدها محرر صحيفة عدن الغد " قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إنه يثق بالرئيس ترامب، في كذبة لم يأتِ بأكبر منها إلا عبدالسلام فليته الذي قال أمس إن قتل جماعته الرئيس السابق علي عبدالله صالح كان عفوياً. Advertisements واختتم جميح قوله , فعلاً: يكذبون كما يتنفسون

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