شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون القائد العسكري ’’خصروف‘‘ الذي فضح التحالف قبل أيام؟ هكذا كان مصيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مطلع إن اللواء محسن خصروف، الذي تم إيقافه من قبل الرئيس هادي عن عمله مديرا لدائرة التوجيه المعنوي وأحاله للتحقيق منتصف الشهر الجاري، يقبع حاليا في معتقل تابع للاستخبارات العسكرية في مدينة مأرب، بحسب ما أوردته صحيفة عربي 21.

وكان الرئيس هادي، قد أمر بإيقاف اللواء خصروف وإحالته للتحقيق على خلفية انتقاداته الحادة للتحالف بقيادة السعودية، ودوره في الحرب ضد الحوثيين، على الهواء مطلع يوليو الجاري.

و شن خصروف في مقابلة مع التلفزيون اليمني الرسمي، هجوما على التحالف، وقال إنه منع القوات الحكومية من تحقيق انتصارات على الحوثيين.

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وأضاف خصروف في المقابلة أن " التحالف لم يأتمنّا على مدفع ولا على دبابة ولا على قاعدة صاروخية ولا على طائرة، وجنودنا يقاتلون بالأسلحة الخفيفة، بينما إيران تقدم للحوثيين صواريخ، فهل قدم التحالف لنا صواريخ".

وتحدث خصروف عن أوامر أصدرها التحالف للجيش اليمني بالتوقف عن إكمال الانتصار في مناطق نهم والحديدة، شرق وغرب البلاد، وقال: “منعنا بالأمر من التحالف والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية”.