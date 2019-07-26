تراند اليوم : تحذير : فتوى تحرم قيام الرجل بهذه الـ 4 أفعال مع زوجته.. جميع الرجال يفعلونها

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير : فتوى تحرم قيام الرجل بهذه الـ 4 أفعال مع زوجته.. جميع الرجال يفعلونها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كثير من الأزواج يخطأ بتصرفاته وسلوكه أمام زوجته، ومنهم يفعل هذه الأمور الأربعة عن قلة وعي وثقافة ومنهم من باب الإستهتار واللا مبالاة، ولكن هذه الأمور.

خاطئة ومحرمة حيث أوصانا الرسول بالنساء خيرا ولذلك المرأة مكرمة، فلا يجوز أن نقوم معها بهذه الأفعال. ومنض هذه الأمور.



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البخل والاستخصار : تعشق المرأة الرجل الكريم وتنفر وتكرهه الرجل البخيل وخاصه اذا كان البخل والاستخصار معها هى فقط والكرم والسخاء مع اسرته مما يجعلها ترى انه لا يستحقها ولا يستحق ماتفعله من اجله , فكن ايها الرجل كريم وسخى مع زوجتك ولاتخسرها وتخسر حبها واعلم ان انفاقك على زوجتك وكرمك معها سيكون فى ميزان حسناتك . تجاهل الاشياء التى تحبها.

تفرح الزوجة فرحا شديدا عندما تجد ان زوجها يهتم بالاشياء التى تحبها وتفرح قلبها فلا داعى للتجاهل واهتم بما تحبه لتنعم بحبها ورعايتها وعطائها واعلم ايها الرجل ان المرأة بحر من العطاء ان قدمت لها وردة قدمت لك حياتها لتكن لك فداء . تكرار التصرفات التى تثير غضبها .

عند يصدر عن الزوج تصرف يثير غضب زوجته تغضب مرة واثنين وثلاثه ولكن اذا استمر تكرار نفس التصرف رغم علمه بان هذا التصرف يسبب لها الضيق تشعر المرأة انها تحملت فوق طاقتها ولم يعد عندها طاقة للتحمل اكثر من هذا وتجد ان الملجأ الوحيد هو الكرهه.