تراند اليوم : في غاية الخطورة ...اتفاق سعودي - اماراتي للإطاحة بهادي ودعم مالي وعسكري لامحدود لشخصية جنوبية بارزة لتكون اقوى من الجنرال الأحمر والمقدشي وطارق عفاش وجواس( شاهد 4 صور )

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عمدت قيادة الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتياً، مؤخراً، على إنشاء قوات جديدة مماثلة لقوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات، وحملت تسمية ألوية الصاعقة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الترتيبات الجارية حالياً تسعى لإنشاء نحو خمسة الوية صاعقة، كمرحلة أولية، وموزعة على محافظات إقليم عدن، حيث تم تعيين قادة الألوية من قبل رئيس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، وبدعم وإشراف مباشر من دولة الإمارات ممثلةً بقائد مُعسكر التحالف العربي في عدن، العميد راشد الغفلي.

وفقا للمصادر فإن قائد القوات الإماراتية العميد راشد الغفلي يشرف على إنشاء ألوية جديدة تابعة للمجلس الإنتقالي تسمى ألوية الصاعقة، وهي قوات تضاف لقوات الحزام الأمني، وجميعها ليست خاضعة للحكومة الشرعية.

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واختتم أمس الثلاثاء حفل تخرج دفعة عسكرية تم تخريجها من مُعسكر رأس عباس، غربي عدن، والذي تُشرف فيه القوات الإماراتية على عمليات التدريب والتأهيل، بحضور رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي أحمد سعيد بن بريك ومعه قائد القوات الإماراتية العميد راشد الغفلي.

ويتولى قيادة ألوية الصاعقة شقيق محمد قاسم الزبيدي الذي يحمل رتبة عميد بقرار من شقيقه عيدروس الذي يحمل رتبة لواء.