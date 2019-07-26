شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري تتحول إلى رجل وتنشر أول صورة بعد ظهور ‘‘ذقن’’.. وتتغزل في أحد المشاهير ‘‘بدي أتزوجك’’ شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الرقاصة المصرية سما المصري بتحدي العمر أو ما عرف بالـ Face App ً الذي انتشر مؤخرا على السوشيال ميديا بطريقة غير عادية كأي تحدي انتشر قبل. ولم تكتف ً ب?ذا التحدي، بل استخدمت تطبيقًا معينا حوّل?ا إلى رجل مع ذقن، وقالت: (طب والنبي ذي القمر حتي وانا راجل) وفق جرس نيوز . Advertisements وكانت أيضا تغزّلت باللاعب الجزائري رياض محرز وطلبت يده للزواج وقالت: (بحب يا محرز وا?لح اتمنى تكون زوجي و أنا أطلب?ا منك الان أريد أن اتزوجك وأقبل أن أكون الزوجة الثانية لك و ذلك بعد ريتا جو?ال زوجتك الثانية) .

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