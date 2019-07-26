شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة شاب مقتول في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر مواطنون محليون، مساء اليوم الخميس، على جثة شاب مقتول تحت جسر جولة مذبح وسط العاصمة صنعاء.

وقال شهود عيان أن سيارة يعتقد بأنها تتبع مليشيا الحوثي ألقت بالجثة تحت الجسر بجولة مذبح وبعدها بالحظات جاءت عناصر أمنية تابعة للجماعة وأخذت الجثة ومنعت المواطنون من التعرف على الجثة.

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وبحسب مصدر خاص فإن مليشيا الحوثي تعذب المعتقلين في سجونها السرية حد الموت، ومن يموت بسبب التعذيب تلقي بجثتة في إحدى شوارع العاصمة وتخلي مسؤوليتها عن قتل المعتقلين.

ولم يتسنى للمشهد اليمني التعرف على الجهة المسؤولة عن القتل أو دوافع القتل حتى الآن ولم يُعرف صاحب الجثة بعد.

وتزداد في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي العديد من الجرائم، بين قتل واغتصاب واختطاف.

