شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ردا على ناطق الحوثيين .. الخوداني يخرج عن صمته ويعلن هكذا استشهد الزعيم .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام كمال الخوداني على تصريح متحدث مليشيات الحوثي حول مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح

وقال الخوداني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر رصدها "محرر صحيفة عدن الغد" اخبروا محمد عبدالسلام ان الزعيم استشهد في منزله وسلاحه بيمينه يذود عن حرماته ووطنه ولم يقتل بطريقة عفوية بل عن سبق اصرار واعداد لعصابتكم ومنذ اشهر

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واضاف قائلاً: اخبروه ان دم الزعيم والامين وكل مؤتمري لن يجف ووصاياه خالدة يمضي على دربها كل مؤتمري وحر لا يحيد عنها الا متحوث وانه لثأر جيل فجيل

وكان المتحدث الرسمي لمليشيات الحوثي محمد عبدالسلام صرح لوسائل الاعلام امس الاربعاء ان الرئيس صالح قتل بطريقة عفوية عند محاولة هروبه من صنعاء