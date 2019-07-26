شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة خليجية تفاجئ العالم وتعرض الزواج من هذه الشخصية الشهيرة.. شاهد كيف كان الرد( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح الفنان التركي ساروهان هانيل المعروف لدى العالم العربي باسم أسمر للكثير من المواقع الإخبارية أنه قد تلقى عرض زواج من أميرة خليجية ورفض هو العرض دون كشفه عنه.

بعد تصريح النجم التركي ساروهان هانيل الشهير بأسمر عن عرض الزواج الذي قدم له من اميرة خليجية اخذ المواقع الإخبارية تتداول الخبر من دون التأكد من صحته تماماً أو الكشف عن هوية الأميرة.

كان النجم التركي ساروهان هانيل قد كشف أنه فور زيارته لدول الخليج تلقى الكثير من عروض السهرات والزواج من عدة نساء وكانت جميعها مرفوضة.

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