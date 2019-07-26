شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات يمنية حكومية من حدوث أكبر تسرب نفطي في العالم يطال عدد من الدول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الحكومة اليمنية من حدوث أكبر تسرب نفطي في العالم، نتيجة لمنع مليشا الحوثي لفريق الامم المتحدة من الوصول الى “صافر”.

وقال وزير الإعلام، معمّر الإرياني، اليوم الخميس، في تغريدات بصفحته على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن ميليشيا الحوثي تواصل منع فريق فني تابع للأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة النفطية ”صافر“، الراسية في مياه البحر الأحمر، لصيانتها، ما يهدد بواحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ.

وأشار الإرياني، إلى أن هذه الناقلة النفطية تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، كمخزون للتصدير، وهي ترسو قرب ميناء ”رأس عيسى“ بمحافظة الحديدة، منذ أربع سنوات.

وحذر الارياني من انفجار الناقلة، أو تسرب حمولتها من النفط، ”ما سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ، وأن تأثيراتها الكارثية ستشمل الأحياء البحرية في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس، وهما من أهم الممرات المائية في العالم“.

ونوه الارياني بإن استمرار تعنت مليشيا الحوثي ”في منع فريق الأمم المتحدة، المعني بصيانة الناقلة، واشتراطهم الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائداتها المقدرة بـ 80 مليون دولار، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر“.

وكانت ”الغارديان“ البريطانية، أوردت منتصف الأسبوع الجاري، تحذيرات خبراء من إمكانية حدوث كارثة بيئية، تسببها هذه الناقلة التي أسمتها بـ“القنبلة العائمة“، ستؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، باعتباره موطنًا للشعاب المرجانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات يمنية حكومية من حدوث أكبر تسرب نفطي في العالم يطال عدد من الدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.