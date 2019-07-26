شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت بملابس صيفية مثيرة للغاية .. حليمة بولند تثير ضجة بعد عملية تجميل جريئة غيرت ملامحها بالكامل (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، ضجة كبيرة، بعدما نشرت صوراً جديدة بدت فيها مختلفة تماماً.

وظهرت بولند في الصور التي التقطتها في برشلونة، بالشعر الأشقر ووضعت العدسات اللاصقة باللون الازرق، فيما طبقت مكياجاً ناعماً وبسيطاً على غير عادتها، واكملت اطلالتها بملابس صيفية كاجوال.

وكانت اطلالة حليمة الجديدة محط اهتمام عدد كبير من متابعيها الذين انقسمت تعليقاتهم بين من انتقد، ومن أُعجب بهذا المظهر الأوروبي الجديد.

