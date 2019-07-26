وقفات شعبية تندد بجرائم العدوان وتشيد بأبطال الجيش واللجان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

خرج أبناء مديرية القناوص ومديرية الزيدية وكيلو16 بمحافظة الحديدة اليمنية في وقفات شعبية، أعلنوا فيها نفيرهم العام ورفد الجبهات بالمال والرجال.

واكد المشاركون في الوقفات على “مواصلة الصمود وتقديم قوافل من المقاتلين لرفد جبهات العزة والكرامة من أجل تحرير الأرض والعرض من دنس الغزاة والمحتلين”، ولفت الى ان “خروقات قوى العدوان الأمريكي السعودي المتواصلة واستهدافهم المستمر للمواطنين وقتل الأطفال والنساء”.

وطالب المشاركون “الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ اتفاق استوكهلوم والضغط على مرتزقة العدوان بالانسحاب من أطراف مدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية”، واكدوا “استمرارهم بالثبات والصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال دفاعاً عن الوطن وعزة وكرامة أبنائه”.

ودعا المشاركون “الجميع إلى المزيد والمزيد من الاصطفاف وتعزيز الجبهة الداخلية ودعم وتعزيز الرجال المرابطين من الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة والبطولة حتى يتحقق النصر”.