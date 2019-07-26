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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد كيف علق محمد جميح على رواية الحوثيين حول مقتل علي صالح

علق الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور محمد جميح عن تصريح المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين محمد عبدالسلام حول قتلهم للرئيس السابق علي عبدالله صالح. Advertisements وكتب جميح تغريدة على حسابه بموقع " تويتر " رصدها محرر صحيفة عدن الغد " قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إنه يثق بالرئيس ترامب، في كذبة لم يأتِ بأكبر منها إلا عبدالسلام فليته الذي قال أمس إن قتل جماعته الرئيس السابق علي عبدالله صالح كان عفوياً. واختتم جميح قوله , فعلاً: يكذبون كما يتنفسون

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