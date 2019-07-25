تراند اليوم : في غاية الخطورة تصعيد إماراتي خطير ضد دولة الكويت بسبب “إسرائيل” وهذا ما يقوم به بن زايد..تفاصيل خطيرة

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن في غاية الخطورة تصعيد إماراتي خطير ضد دولة الكويت بسبب “إسرائيل” وهذا ما يقوم به بن زايد..تفاصيل خطيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تصعيد إماراتي خطير ضد دولة الكويت من خلال شن حملات إماراتية سعودية ضدها بسبب تقربها من إيران و إقامة علاقات مميزة مع كل من العراق و تركيا، الذي يشكل خروج عن بيت الطاعة الخليجي الذي رسمه ولي عهد أبو ظبي ويعمل عليه منذ فترة.

هذا الأمر الذي بدأ مع حصار قطر، ولا يرغب بن زايد خروج أي دولة أخرى عن ما اسماه بيت الطاعة الخليجي الذي يرعاه هو وضمن رؤيته هو وحده.





التصعيد الإماراتي الجديد سربه ضابط أمن مخابرات إماراتي، ويغرد تحت اسم بدون ظل الشهير، حيث شرح ما ينوي بن زايد القيام به مع ولي عهد السعودية الذي ليس له القدرة على الخروج من أمره وهو الذي أوصله الى سدة الحكم، ومازال بحاجته ليصل الى كرسي العرش.

وقال المغرد بدون ظل الذي تصدق تغريداته بالعادة، قال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“الشيخ محمد بن زايد يتحرك بقوه هذه الايام ضد دولة الكويت ، بسبب تقاربها مع تركيا واستطاعة الشيخ صباح الاحمد التقارب مع جمهورية العراق ، وجمهورية ايران ، وعدم هجوم الحكومة ضد اخوان الكويت ، فقرر ان تكون خطته ، تحريض قادم قريب من السعودية ضد الكويت ، بسبب عدم تقاربها مع اسرائيل.”

و أضاف الضابط الإماراتي المتخفي في تغريدة ثانية شارحا الطريقة، حيث قال ما نصه:

“توجيه الشيخ محمد بن زايد ، للامير محمد بن سلمان ، لن تكون علنيه ومباشرة بسبب اسرائيل حتى لايحرج من الرد الكويتي ، ولكن سيكون عن التقارب الكويتي الايراني ، وسيوجه بالضغط في هذا الاتجاه ، ولكن في حقيقة الامر هو ايجاد حلول تقاربيه معلنه بين الكويت واسرائيل.”

وما كانت إساءة المذيعة السعودية للكويت في قناة العربية التي تدار من الإمارات إلا البداية، حيث إدارة و تحرير قناة العربية السعودية التمويل تحت إدارة بن زايد نفسه، ولا تبث إلا ما توافق عليه الإمارات ويتماشى مع سياستها في المنطقة.

وكان أمير الكويت قد حذر من اللعب في منطقة الخليج ولم يذكر اي اسماء، ولكنه يعلم علم اليقين من يلعب في المنطقة، لأن العاقبة ستكون كبيرة على الكل، ولن تمر مرور الكرام.

و تصدق تسريبات الضابط الإماراتي كل مرة، حيث ثبت اليوم و بعد سنوات ما قاله في تسريب نشره عام 2016 حيث

واليوم تم إكتشاف حقيقة الأمر من محاضر مسربة من النيابة العامة في #عدن.



الشيخ محمد بن زايد يتحرك بقوه هذه الايام

ضد دولة الكويت ، بسبب تقاربها مع تركيا

واستطاعة الشيخ صباح الاحمد التقارب مع

جمهورية العراق ، وجمهورية ايران ، وعدم

هجوم الحكومة ضد اخوان الكويت ، فقرر

ان تكون خطته ، تحريض قادم قريب من السعودية ضد الكويت ، بسبب عدم تقاربها

مع اسرائيل. — بدون ظل (@without__shadow) July 18, 2019

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بدون ظل@without__shadow

الشيخ محمد بن زايد يتحرك بقوه هذه الايام

ضد دولة الكويت ، بسبب تقاربها مع تركيا

واستطاعة الشيخ صباح الاحمد التقارب مع

جمهورية العراق ، وجمهورية ايران ، وعدم

هجوم الحكومة ضد اخوان الكويت ، فقرر

ان تكون خطته ، تحريض قادم قريب من السعودية ضد الكويت ، بسبب عدم تقاربها

مع اسرائيل.

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الشيخ محمد بن زايد يتحرك بقوه هذه الايام

ضد دولة الكويت ، بسبب تقاربها مع تركيا

واستطاعة الشيخ صباح الاحمد التقارب مع

جمهورية العراق ، وجمهورية ايران ، وعدم

هجوم الحكومة ضد اخوان الكويت ، فقرر

ان تكون خطته ، تحريض قادم قريب من السعودية ضد الكويت ، بسبب عدم تقاربها

مع اسرائيل. — بدون ظل (@without__shadow) July 18, 2019

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