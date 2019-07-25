مأرب.. نائب الرئيس يطلع على مستوى التدريب والتأهيل لضباط وصف الجيش

اطلع نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح خلال زيارته اليوم لأحد معسكرات التدريب لأبناء القوات المسلحة على مستوى التدريب لمنتسبي الجيش والجهود المبذولة في هذا الإطار.
وبحسب وكالة "سبأ" فقد ألقى نائب الرئيس خلال الزيارة كلمة توجيهية للمتدربين نقل في مستهلها تحيات وتقدير الرئيس المشير الركن/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بالجهود المبذولة في التدريب والتأهيل بما يمكنهم من تأدية مهامهم على الوجه المطلوب.
وحث نائب الرئيس الضباط على المزيد من العمل الميداني والتدريب والتأهيل ورفع مستوى القدرات، مؤكداً بأن الوطن يعول على أبنائه وفي المقدمة منهم أبناء القوات المسلحة الذين يحملون على عاتقهم أمن واستقرار الوطن ويقدمون أرواحهم الطاهرة في سبيل ذلك.
وقال نائب الرئيس إن ممارسات الميليشيات الحوثية الانقلابية بحق اليمنيين من قتل وقهر واعتداء واستهداف لمقدرات البلاد وجيلها القادم وتنفيذ الميليشيات للأجندة الإيرانية التخريبية يتطلب تضافراً وإخلاصاً وانضباطاً عالي المستوى يحقق النصر ويبني دولة مستقرة ينعم بها كل اليمنيين.
وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالملحمة التي يسطرها اليمنيون مع أشقائهم في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستعادة الشرعية وإفشال مخططات إيران والحفاظ على اليمن ضمن محيطه العربي والإقليمي.
كما استمع نائب الرئيس خلال الزيارة من قيادة المعسكر والمدربين والمتدربين إلى عدد من القضايا وسير عملية التدريب، مشيداً بما لمسه من روح معنوية وحرص كبير على لتعلم والتأهيل.
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