بدعم كويتي.. توزيع ألف سلة غذائية للأسر الفقيرة في سقطرى

دشن وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي، اليوم، توزيع ألف سلة غذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة ضمن مشروع الإغاثة العاجلة المقدمة من بيت الزكاة الكويتية، وذلك تحت شعار "الكويت بجانبكم".
وبحسب وكالة "سبأ" يهدف المشروع الذي تنفذه جمعية الحكمة اليمنية الخيرية بالتعاون مع مؤسسة أرخبيل سقطرى الخيرية إلى تخفيف معاناة الأسر المحتاجة ومساعدتها في توفير المواد الغذائية وخاصة الأساسية منها.
وأثنى الوكيل الجريبي، على الدعم المستمر المقدم من بيت الزكاة الكويتية لمحافظة سقطرى والحرص على مساعدة أهالي محافظة سقطرى ذوي الدخل المحدود، كما أكد حرص السلطة المحلية في سقطرى تسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات ومعيشة السكان.
حضر التدشين عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية في محافظة سقطرى وممثلين عن الجهات الممولة والمنفذة للمشاريع الإنسانية.
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