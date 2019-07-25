تفاصيل تقدم الجيش في محافظة البيضاء خلال الأيام الماضية

قال قائد اللواء 143 العميد الركن/ ذياب القبلي إن قوات الجيش الوطني نفذت، عملية تمشيط واسعة لتأمين سلسلة جبال الشهيد الاستراتيجية القريبة من مركز مديرية الوهبية بمحافظة البيضاء، بعد أن تم التخطيط والإعداد للعملية العسكرية التي حققت أهدافها المرسومة بأقل الخسائر، وتمكنت وحدات الجيش الوطني في الميمنة والميسرة والقلب من الالتحام ببعضها البعض والتقدم بخطى ثابتة نحو جبال الشهيد الاستراتيجية لتحريرها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف العميد القبلي، في تصريح لموقع "26 سبتمبر" التابع للجيش: «قوات الجيش الوطني تمكنت، الجمعة الماضية، أيضا من تحرير مواقع مهمة واستراتيجية في سلسلة جبال اليسبل المطلة مباشرة على جبال الشهيد وصولاً إلى تحرير سلسلة جبال الشهيد بطول 23 كم، والتحام أبطال الجيش الوطني في جبهتي الميمنة والميسرة، وسط تراجع وخسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية».

العملية العسكرية لن تتوقف

Advertisements

وأكد قائد اللواء 143 أن العملية العسكرية الواسعة التي انطلقت لتحرير مركز مديرية الوهبية بمحافظة البيضاء ومن ثم الوصول إلى مفرق عفار الاستراتيجي لن تتوقف عند أسوار المديرية فحسب بل ستواصل قوات الجيش الوطني التقدم إلى عمق المحافظة لتحريرها من قبضة مليشيا التمرد الحوثية.

ولفت إلى أن قوات الجيش ستتوجه بعد ذلك صوب العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي ما تزال ترزح لوطأة وإجرام تلك المليشيا لتحريرها من دنسها وظلمها وجبروتها التي أذاقت المواطن سوء العذاب.

سعداء بالانتصارات

وعبر العميد ذياب القبلي عن سعادته الغامرة بالانتصارات الكبيرة التي حققها الأبطال الميامين واجترحوها في ميدان الشرف والبطولة وهم يتقدمون بخطى ثابتة لرفع الظلم والفساد والاستعباد والجبروت الذي تمارسه اليوم مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية وتفرضه على أبناء الشعب اليمني خصوصا ممن لا يزالون تحت وطأتها.

وأهدى تلك الانتصارات الكبيرة التي تحققت في جبهات البيضاء إلى القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير الركن/ عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن/ علي محسن صالح وإلى كافة أبناء الشعب اليمني، وإلى وزير الدفاع الفريق الركن/ محمد علي المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري/ عبدالله النخعي.