عاجل.. مليشيا الحوثي تزعم استهدافها مطار أبها بطائرة مسيَّرة

زعمت مليشيا الحوثي شن هجوم جديد على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

وقالت قناة المسيرة التابعة للمليشيا، مساء اليوم الخميس، تموز 25، 2019، إن ما أسمته "سلاح الجو المسير" قصف مطار أبها.

ولم يرد تعليق من التحالف حول مزاعم المليشيا حتى لحظة كتابة الخبر.

وقصفت المليشيا مطار أبها بطائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا الشهر الماضي، غير أن المحاولات اللاحق باءت بالفشل، بعد تصدي سلاح الجو لقوات التحالف لها.

وتردد المليشيا أكاذيب معتادة بعد كل عملية عن توقف الملاحة في المطار.