عاجل.. مليشيا الحوثي تزعم استهدافها مطار أبها بطائرة مسيَّرة

زعمت مليشيا الحوثي شن هجوم جديد على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.
وقالت قناة المسيرة التابعة للمليشيا، مساء اليوم الخميس، تموز 25، 2019، إن ما أسمته "سلاح الجو المسير" قصف مطار أبها.
ولم يرد تعليق من التحالف حول مزاعم المليشيا حتى لحظة كتابة الخبر.
وقصفت المليشيا مطار أبها بطائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا الشهر الماضي، غير أن المحاولات اللاحق باءت بالفشل، بعد تصدي سلاح الجو لقوات التحالف لها.
وتردد المليشيا أكاذيب معتادة بعد كل عملية عن توقف الملاحة في المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مليشيا الحوثي تزعم استهدافها مطار أبها بطائرة مسيَّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.