وكالة: حمد بن جاسم يسعى لبيع فنادقه الفخمة في لندن وباريس

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن مكتب عائلة رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، يفكر في بيع فنادق فخمة في لندن وباريس تقدر قيمتها بنحو 869 مليون دولار. وتأتي هذه الأخبار تزامنًا مع تحقيق السلطات الباكستانية في وقائع فساد كان حمد بن جاسم طرفًا، وعلى إثرها تم اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق شهيد خاقان عباسي.

وبحسب المصادر جرى تعيين شركة «إيستديل سيكيورد» لتقديم الدعم الاستشاري بشأن البيع المحتمل لفندق «حياة ريجنسي باريس إيتوال» في باريس، المملوك لشركة على صلة برئيس الوزراء السابق. وتقدر قيمة هذا الفندق بنحو 500 مليون يورو (557 مليون دولار)، حسبما قال مصدران مطلعان طلبا عدم الكشف عن هويتهما؛ لأن الخطط ما زالت خاصة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «بلومبرج».

وقال المصدران، إن شركة السمسرة «جونز لانج لاسال» تلقت طلبًا لتقييم البيع المحتمل لفندقي «ساندرسون» و«سانت مارتينز لاين» في لندن، اللذين تبلغ قيمتهما معًا 250 مليون جنيه إسترليني (312 مليون دولار) والمملوكين لشركة أخرى تحت سيطرة حمد بن جاسم.

ورفض ممثلون من شركتي «إيستديل» و«جونز لانج لاسال» التعقيب، كما لم يعلق ممثلون عن الشيخ حمد على الفور عندما تم التواصل معهم عبر وسطاء.

وكان شيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيسًا لحكومة قطر من 2007 حتى 2013، وكان رئيسًا لهيئة الاستثمار القطرية، وهى بمثابة صندوق الثروة السيادية في قطر.