محافظة المهرة تجدد تأييدها للشرعية والتحالف العربي

جدد الشيوخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية في محافظة المهرة تأييدهم المطلق للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وفي مشاركتهم باللقاء الموسع للمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية بالمهرة، الذي نظمته السلطة المحلية بالمهرة، اليوم، تحت شعار "أمن المهرة مسؤولية الجميع"، بحضور وكلاء محافظة المهرة وقائد قوات التحالف العربي، جددوا تأكيد رفضهم القاطع للعبث بأمن المهرة وللتجنيد خارج إطار الدولة وتشكيل الميليشيات، واعتبروا هذه الأعمال تمرد على الشرعية وخارجة عن القانون، مطالبين بوقفها سريعاً لضمان استمرار أمن واستقرار المحافظة وتجنيبها الفوضى والفتنة.

وبحسب وكالة "سبأ" أكد محافظ المهرة راجح باكريت، على الدور الكبير الذي يلعبه المشائخ والأعيان في استتباب الأمن والاستقرار وتوعية المجتمع صوب البناء والتنمية وخدمة المصلحة العامة.

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ورحب المحافظ باكريت في مستهل اللقاء، بالحاضرين من الشيوخ والأعيان الذين تداعوا من عموم مديريات المهرة، ناقلاً إليهم تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتوجيهاته بشأن استمرار مسيرة التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

ودعا محافظ المهرة، الجميع إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون مع السلطة المحلية للحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به المهرة وتجنيبها ويلات الحرب وتداعياتها الخطيرة.

كما استعرض الجهود والمشاريع التي أنجزتها السلطة المحلية خلال الفترة الماضية والتي ركزت على الجانب الخدمي والاحتياجات العاجلة كأولويات ملحة، كالكهرباء والمياه والصحة والطرقات والتعليم، بالإضافة إلى الجانب الأمني واستيعاب الشباب الخريجين في الوظائف الحكومية والتجنيد وتنفيذ حملة أمنية لمنع التجوال بالسلاح في المديريات.

بدوره أشار وكيل أول محافظة المهرة مختار الجعفري، إلى ما تنعم به المهرة من أمن واستقرار في مختلف المراحل بفضل تماسك نسيجها الاجتماعي، وأكد أن الأمن هو مفتاح التنمية، ولهذا حرصت السلطة المحلية على تنفيذ حملة أمنية واسعة ضد الظواهر السلبية مثل إطلاق النار في الأعراس، والتجوال بالسلاح وترقيم المركبات.

من جانبه تطرق وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، إلى جهود السلطة المحلية خلال عامي 2018 - 2019م في مجال الكهرباء، والتي شملت الإستغناء عن الطاقة المشتراة وتوفير 32 مولداً كهربائياً جديداً وتوفير الاحتياج من الكهرباء.