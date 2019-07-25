وكيل تعز يناقش مع القضاء والأمن عملية البسط العشوائي على أراضي الدولة

التقى وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ، صباح اليوم الخميس ، بحضور كل من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاموال العامة اللواء محمد المحمودي ، ووكيل المحافظة المهندس رشاد الاكحلي ، السلطة القضائية والاجهزة الامنية في المحافظة وذلك لمناقشة الاعتداءات الحاصلة على اراضي الدولة والبسط عليها دون اي حق شرعي او قانوني يخولهم ذلك.

وقال وكيل اول محافظة تعز، انه لايمكن ان تتحقق حماية الحقوق ويستتب الامن والاستقرار مالم يكن القضاء فاعلاً وحاضراً على ارض الواقع ، فان حضر القضاء حضرت العدالة ، وان حضرت العدالة غابت المظالم وانكمش الظالمين .

واشاد الدكتور المخلافي بدور القضاء وخاصة نيابة الاموال العامة التي كان لها دورا بارزا في حفظ الحقوق العامة وضبط كل المخالفين والعابثين بالمال العام.

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واضاف المخلافي ، ان القضاء والامن حلقة واحدة في حفظ الحقوق وتثبيت الامن ومواجهة الظلم ، ولايمكن للعدالة ان تتحقق مالم يكن القضاء والامن في صف واحد وفي جهة واحدة ، فلا قضاء بلا امن ولاامن بلا قضاء.

ونوه المخلافي الى ان هناك ايرادات عامة يتم إهدارها سواء في المنافذ او في الاسواق ، وان هناك من يعبث بهذه الايرادات ويسخرها لصالحه الخاص ، و هناك ايضا بعض الأمناء الشرعين يمارسون بعض الاخطاء من خلال تحريرهم لبعض العقود الخاصه بالبيع والشراء للعقارات وغيرها وكذا التوكيلات وعقود الزواج.

مشدداً على ضروررة تعاضد الجميع والوقوف بكل حزم امام كل العابثين ومحاسبتهم وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.