صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا برازح الحدودية

قصفت القوات السعودية، اليوم الخميس، تموز 25، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين على الشريط الحدودي مع المملكة في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

ومنذ العام 2015 تتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي.