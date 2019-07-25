عاجل| التحالف: اعتراض وإسقاط مسيَّرة حوثية في الأجواء اليمنية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وفي وقت سابق اليوم زعمت المليشيا استهداف مطار أبها بطائرة مسيَّرة، إلا أن الطائرة لم تجاوز الأجواء اليمنية، بحسب تأكيد ناطق التحالف.

وأكد التحالف أن توجيه مليشيا الحوثي صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة وتعمدها استهداف المدنيين تعد جرائم حرب ضد الإنسانية.

وتابع: نستهجن الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة كذبًا وزيفًا استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها، بفضل الله ويقظة أبطال قوات التحالف.

وأضاف أن قوات التحالف ستحبط كل محاولات الميليشيا الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية.