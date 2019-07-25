إتلاف كميات من الألغام والقذائف الحوثية في الحديدة

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة كميات من الألغام والقذائف الصاروخية التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية بعد تفكيكها ونزعها من منطقة المسناء جنوبي مدينة الحديدة غرب اليمن .

وذكر مصدر في الفرق الهندسية أن الفرق تمكنت من تفكيك ونزع كمية الألغام والمتفجرات من منطقة المسناء ليتم تفجيرها في منطقة غليفقة التابعة لمديرية الدريهمي ومن بينها قذائف صاروخية حولها الحوثيون إلى ألغام وقاموا بزرعها في المنطقة وكانت تهدد حياة المواطنين ، فيما لايزال العمل جارياً لإستكمال نزع الألغام المتبقية في المنطقة .

وسبق أن أتلفت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات التي تم نزعها من مختلف مناطق محافظة الحديدة .

الجدير بالذكر أن المئات من المدنيين سقطوا ضحايا بسبب الألغام مختلفة الأحجام والأنواع التي زرعتها المليشيات في الكثير من الأحياء السكنية والقرى والمزارع وحتى داخل منازل المواطنين في شتى مناطق ومديريات محافظة الحديدة .