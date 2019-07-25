اخبار الخليج / اخبار اليمن

إتلاف كميات من الألغام والقذائف الحوثية في الحديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة كميات من الألغام والقذائف الصاروخية التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية بعد تفكيكها ونزعها من منطقة المسناء جنوبي مدينة الحديدة غرب اليمن .

وذكر مصدر في الفرق الهندسية أن الفرق تمكنت من تفكيك ونزع كمية الألغام والمتفجرات من منطقة المسناء ليتم تفجيرها في منطقة غليفقة التابعة لمديرية الدريهمي ومن بينها قذائف صاروخية حولها الحوثيون إلى ألغام وقاموا بزرعها في المنطقة وكانت تهدد حياة المواطنين ، فيما لايزال العمل جارياً لإستكمال نزع الألغام المتبقية في المنطقة . 

وسبق أن أتلفت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات التي تم نزعها من مختلف مناطق محافظة الحديدة . 

الجدير بالذكر أن المئات من المدنيين سقطوا ضحايا بسبب الألغام مختلفة الأحجام والأنواع التي زرعتها المليشيات في الكثير من الأحياء السكنية والقرى والمزارع وحتى داخل منازل المواطنين في شتى مناطق ومديريات محافظة الحديدة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف كميات من الألغام والقذائف الحوثية في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا