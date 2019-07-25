وكيل المهرة يبحث مع مدير عام شحن إمكانية شق وحدات جوار بالمديرية

بحث وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المنهدس سالم محمد العبودي اليوم ، مع مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد زعبنوت إمكانية شق وحدات جـوار بالمديرية وذلك في إطار أهتمام السلطة المحلية في تطوير البنية التحتية بمحافظة المهرة.

وأشار الوكيل العبودي إلى أن تحديد وحدات الجوار بمديرية شحن يشكل أهمية فائقة في عملية التخطيط السليم وإبراز أماكن المنشآت الخدمية وذلك في ضل التوسع العمراني التي تشهدها المديرية ، لأفتاً الى ضرورة عمل آلية لشق وحدات جوار وتحديد معالم ومسار الطرق والحد من التدخلات العشوائية لما يترتب عليها من فؤائد كثيره تعود بالنفع على المصلحة العامه.

وشدد الوكيل العبودي على تجنب الازدواجية في الصرف الأراضي وإيقاف العبث في المخططات العمرانية وإزالة العشوائيات ومنع البنا المخالف وتفعيل دور الاجهزة المعنية في ضبط المخالفين ووقوف السلطة الأمنية في وجه أي متنفذ يريد البسط على الأراضي الخاصة أو العامة.

وأكد الوكيل العبودي مضي السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع الخدمية وتطوير البنية التحتية بالمحافظة لخدمة المناطق الاستثمارية ، مشيراً الى أن التنمية الاقتصادية في الوقت الراهن تحتل ركناً اساسياً ومحوراً متقدماً في برنامج وخطط قيادة المحافظة ، داعياً السلطات المحلية أن تكون عاملاً مساعداً لقيادة المحافظة في عملية البناء والتنمية.

ومن جانبه، أشاد مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد زعبنوت بجهود قيادة السلطة المحلية واستمرارها في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات للارتقاء بالخدمات الاساسية والتخفيف من معاناة المواطنين في عموم مديريات المحافظة