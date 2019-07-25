محافظ الضالع يدشن مشروع تصريف مياه الأمطار وإصلاح قنوات الصرف الصحي

دشن اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع رئيس المجلس المحلي قائد اللواء33 مدرع قائد محور الضالع اليوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019م والمهندس عبدالرحمن علي حمود السنمي مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق في محافظة الضالع مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول وإصلاح القنوات الرئيسية للصرف الصحي في مدينة الضالع.

وخلال التدشين أكد محافظ الضالع أن تدشين المشروع يهدف إلى تصريف مياه الأمطار والسيول وتجنيب مرورها في الشارع الرئيسي والشوارع والاحياء في المدينه من تعرضها للانجراف وتعرض المنازل والمباني والمحال والمعارض التجارية وغيرها للاضرار بالإضافة إلى عملية إصلاح قنوات الصرف الصحي التي كانت ولازالت تسببت الى انتشار الأمراض والأوبئة في المدينة وتؤذي السكان في المدينه والمناطق المجاورة وتسببت في أصابة الكثير من السكان بلامراض المختلفة.

ويأتي هذا تنفيذ هذا المشروع إستكمال للجهود التي بذلتها قيادة السلطة المحلية في محافظة الضالع ومكتب ألاشغال العامة والطرق ممثلة بالمحافظ اللواء الركن علي مقبل صالح في إصلاح واكمال البنية التحتيه لمدينة الضالع ، و سبق هذا المشروع تنفيذ مشاريع أخرى في مجال البنية التحتية للمدينه في مجال رصف وردم الشارع الرئيسي والشوارع الداخلية ومداخلها واحياء مدينه الضالع.

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وقدم المحافظ الشكر والتقدير لمكتب الاشغال بالمحافظة و الجهات الداعمة والمنفذين لهذا المشروع على جهودهم المبذولة سابقا والتي يبذلوها حاليا من اجل استكمال وإصلاح البنية التحتيه لمدينة.

من جانبه المهندس فريد السنمي مدير عام مكتب الاشغال بالمحافظة أكد أن مكتب الاشغال العامه لديهم خطة عمل وضعها في إستكمال إعادة البنيه التحتيه لمدينة الضالع من خلال إعادة إصلاح الوضع البيئي واصلاح قنوات و ممرات لتصريف مياه الامطار والسيول وإصلاح قنوات الصرف الصحي وإنارة شوارع المدينة والخط العام وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها خلال العام ٢٠١٩ م ، واضاف مدير الأشغال العامة والطرق انه يتطلب من المواطنين التعاون مع السلطات من جهة والشركة المنفذة من جهة أخرى لما لها من مصلحة عامة للمحافظة.

وقدم مدير الأشغال العامة والطرق الشكر والتقدير للواء الركن علي مقبل صالح محافظ المحافظة على بذل الجهود الكبيرة و اهتمامة في متابعة الجهات الرسمية والمنظمات الدولية لكل الأعمال والمشاريع للمحافظة ،واكد أن هذه المشاريع والانجازات التي تحققت وتحقق هي ناتجة عن الجهود الحثيثه التي بذلها ولازال يبذلها المحافظ من اجل إعادة البنية التحتية للمدينة خاصه والمحافظة عامة.