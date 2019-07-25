الخنبشي يبحث مع مسؤول أممي التعاون المشترك لتنفيذ البرامج التنموية

بحث نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب الامين العام للامم المتحدة لشؤون التنمية أخم شتاينر ، سبل التعاون المشترك في تنفيذ برامج وانشطة تطويرية وتنموية في مختلف المجالات الانسانية والخدماتية في البلاد .

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، أستعرض الخنبشي خلال اللقاء، ابرز الصعوبات التي تواجه الحكومة لتحسين الموارد والإرتقاء بالقطاعات الخدمية التي تشمل قطاع الصحة والتعليم والكهرباء والطرقات وغيرها، واعادة تفعيل دور اللجنة العليا للانتخابات بعدن .. مؤكداً على أهمية التعاون المشترك مع كافة المنظمات التابعة للامم المتحدة في تحسين عمل القطاعات الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات اليمنية .

وقال أن الحكومة قامت بوضع معالجات سريعة للقضايا الاقتصادية في مختلف الجوانب من خلال تنفيذ برنامج المائة يوم ، ووضع خطة سنوية بعيدة المدى لتحسين الخدمات، ومعالجة انهيار العملة المحلية امام الدولار وفقا للامكانيات المتاحة، و تقديم الموازنة العامة للدولة لاول مرة امام مجلس النواب الذي الزم الحكومة بتقديم برنامج استثماري لعام 2020 سيتم تقديمه في شهر ديسمبر القادم امام مجلس الوزراء .. مؤكدا ان الحكومة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل عمل البرنامج الانمائي في عدن والمحافظات اليمنية.

من جانبه، أوضح شتاينر، أن البرنامج يهدف الى العمل على المدى البعيد لتوسعة الجهود المشتركة مع الجانب الحكومي لانعاش المجال الاقتصادي في البلد ، والمساهمة في انجاح اتفاقية السويد بما يسهم في إنهاء الأزمة اليمنية .. مؤكداً دعم البرنامج لاعادة تعافي اليمن ورفع معاناتها وعودتها الى الوضع الطبيعي من خلال تنفيذ مشاريع انسانية واغاثية وتنموية تساهم في التخفيف من الاضرار التي سببتها الحرب في معظم المحافظات اليمنية .

حضر اللقاء الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي باليمن اوكي لوتسما ، ومدير برنامج الامم المتحدة الانمائي بعدن سلمى دفع الله يوسف .