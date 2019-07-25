أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس، الموافق 25 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: قيادي في الانتقالي يتهم قطر بالتخطيط للإرهاب في عدن مثل الصومال https://www.alyamanalaraby.com/406739 تعرف على أبرز المشاريع الأمنية التي تم إنجازها خلال العام المنصرم 2018 https://www.alyamanalaraby.com/406737 عطية يعلن عن وصول 8500 حاج يمني إلى الأراضي المقدسة https://www.alyamanalaraby.com/406736 منظمة حقوقية تحمل القيادات العسكرية والإصلاح في تعز مسؤولية أحداث المدينة القديمة بتعز https://www.alyamanalaraby.com/406734 بالصور.. قائد محور تعز يلتقي تحالف الأحزاب السياسية https://www.alyamanalaraby.com/406733 الخبنشي يتفقد نشاط شركة النفط اليمنية في عدن https://www.alyamanalaraby.com/406732 بالصور.. جنازة مهيبة لجثمان الفقيدة عائدة العبسي يتقدمها وكيل تعز https://www.alyamanalaraby.com/406731 اجتماع برئاسة الخنبشي يناقش الخلافات بين وزارتي المالية والأشغال العامة https://www.alyamanalaraby.com/406730 محافظ لحج يوجه بعدم نقل الأموال في المحافظة دون حماية كافية https://www.alyamanalaraby.com/406729 Advertisements صحيفة: لوليسغارد ينهي مهمته بزيارات ترفيهية في صنعاء.. ماذا يحدث؟ https://www.alyamanalaraby.com/406727 الحوثية تقصف مواقع "المشتركة" وتستهدف الأحياء السكنية في حيس بالحديدة https://www.alyamanalaraby.com/406724 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطلع على سبل تحسين الأوضاع في حضرموت https://www.alyamanalaraby.com/406718 تعرف على أسعار بيع وشراء العملات اليوم الخميس https://www.alyamanalaraby.com/406716 انسحاب مئات العناصر الحوثية من الساحل الغربي لهذا السبب https://www.alyamanalaraby.com/406711 صحة عدن ترفع جاهزية مرافقها في المديريات الثمان https://www.alyamanalaraby.com/406707 تعز.. مصرع مشرف أمني حوثي واثنين آخرين غرب مقبنة https://www.alyamanalaraby.com/406706 18 قتيلا وجريحا حوثيا يصلون مستشفى الثورة بإب من جبهة مريس https://www.alyamanalaraby.com/406703 اليونيسيف تحرم 15 ألف معلم ومعلمة في إب من الحوافز النقدية https://www.alyamanalaraby.com/406702

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