أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس، الموافق 25 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي:
قيادي في الانتقالي يتهم قطر بالتخطيط للإرهاب في عدن مثل الصومال
https://www.alyamanalaraby.com/406739
تعرف على أبرز المشاريع الأمنية التي تم إنجازها خلال العام المنصرم 2018
https://www.alyamanalaraby.com/406737
عطية يعلن عن وصول 8500 حاج يمني إلى الأراضي المقدسة
https://www.alyamanalaraby.com/406736
منظمة حقوقية تحمل القيادات العسكرية والإصلاح في تعز مسؤولية أحداث المدينة القديمة بتعز
https://www.alyamanalaraby.com/406734
بالصور.. قائد محور تعز يلتقي تحالف الأحزاب السياسية
https://www.alyamanalaraby.com/406733
الخبنشي يتفقد نشاط شركة النفط اليمنية في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/406732
بالصور.. جنازة مهيبة لجثمان الفقيدة عائدة العبسي يتقدمها وكيل تعز
https://www.alyamanalaraby.com/406731
اجتماع برئاسة الخنبشي يناقش الخلافات بين وزارتي المالية والأشغال العامة
https://www.alyamanalaraby.com/406730
محافظ لحج يوجه بعدم نقل الأموال في المحافظة دون حماية كافية
https://www.alyamanalaraby.com/406729
صحيفة: لوليسغارد ينهي مهمته بزيارات ترفيهية في صنعاء.. ماذا يحدث؟
https://www.alyamanalaraby.com/406727
الحوثية تقصف مواقع "المشتركة" وتستهدف الأحياء السكنية في حيس بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/406724
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطلع على سبل تحسين الأوضاع في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/406718
تعرف على أسعار بيع وشراء العملات اليوم الخميس
https://www.alyamanalaraby.com/406716
انسحاب مئات العناصر الحوثية من الساحل الغربي لهذا السبب
https://www.alyamanalaraby.com/406711
صحة عدن ترفع جاهزية مرافقها في المديريات الثمان
https://www.alyamanalaraby.com/406707
تعز.. مصرع مشرف أمني حوثي واثنين آخرين غرب مقبنة
https://www.alyamanalaraby.com/406706
18 قتيلا وجريحا حوثيا يصلون مستشفى الثورة بإب من جبهة مريس
https://www.alyamanalaraby.com/406703
اليونيسيف تحرم 15 ألف معلم ومعلمة في إب من الحوافز النقدية
https://www.alyamanalaraby.com/406702
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