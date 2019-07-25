اخبار الخليج / اخبار اليمن

أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس، الموافق 25 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي:

 

قيادي في الانتقالي يتهم قطر بالتخطيط للإرهاب في عدن مثل الصومال

https://www.alyamanalaraby.com/406739

 

تعرف على أبرز المشاريع الأمنية التي تم إنجازها خلال العام المنصرم 2018

https://www.alyamanalaraby.com/406737

 

عطية يعلن عن وصول 8500 حاج يمني إلى الأراضي المقدسة

https://www.alyamanalaraby.com/406736

 

منظمة حقوقية تحمل القيادات العسكرية والإصلاح في تعز مسؤولية أحداث المدينة القديمة بتعز

https://www.alyamanalaraby.com/406734

 

بالصور.. قائد محور تعز يلتقي تحالف الأحزاب السياسية

https://www.alyamanalaraby.com/406733

 

الخبنشي يتفقد نشاط شركة النفط اليمنية في عدن

https://www.alyamanalaraby.com/406732

 

بالصور.. جنازة مهيبة لجثمان الفقيدة عائدة العبسي يتقدمها وكيل تعز

https://www.alyamanalaraby.com/406731

 

اجتماع برئاسة الخنبشي يناقش الخلافات بين وزارتي المالية والأشغال العامة

https://www.alyamanalaraby.com/406730

 

محافظ لحج يوجه بعدم نقل الأموال في المحافظة دون حماية كافية

https://www.alyamanalaraby.com/406729

Advertisements

 

صحيفة: لوليسغارد ينهي مهمته بزيارات ترفيهية في صنعاء.. ماذا يحدث؟

https://www.alyamanalaraby.com/406727

 

الحوثية تقصف مواقع "المشتركة" وتستهدف الأحياء السكنية في حيس بالحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/406724

 

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطلع على سبل تحسين الأوضاع في حضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/406718

 

تعرف على أسعار بيع وشراء العملات اليوم الخميس

https://www.alyamanalaraby.com/406716

 

انسحاب مئات العناصر الحوثية من الساحل الغربي لهذا السبب

https://www.alyamanalaraby.com/406711

 

صحة عدن ترفع جاهزية مرافقها في المديريات الثمان

https://www.alyamanalaraby.com/406707

 

تعز.. مصرع مشرف أمني حوثي واثنين آخرين غرب مقبنة

https://www.alyamanalaraby.com/406706

 

18 قتيلا وجريحا حوثيا يصلون مستشفى الثورة بإب من جبهة مريس

https://www.alyamanalaraby.com/406703

 

اليونيسيف تحرم 15 ألف معلم ومعلمة في إب من الحوافز النقدية

https://www.alyamanalaraby.com/406702

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا