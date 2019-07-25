كسر هجوم حوثي واسع وهو الأعنف على مواقع "المشتركة" داخل الحديدة

تمكنت القوات المشتركة فجر اليوم الخميس من كسر هجوم واسع للمليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة، غربي اليمن، يعد الأعنف منذ الإجتماع المشترك الخامس للجنة تنسيق إعادة الإنتشار.

وأوضح مصدر عسكري ميداني أن المليشيات الحوثية حاولت فجر اليوم إختراق دفاعات القوات المشتركة في خطوط التماس بشارع الخمسين تحت غطاء ناري مكثف ولكن دون جدوى.

وأكد المصدر أن هجوم المليشيات انطلق من جهة معسكر الدفاع الساحلي صوب مستشفى 22 مايو والأحياء السكنية المجاورة بهدف السيطرة عليها، وانتهى خلال ساعة بالفشل الذريع وخسائر فادحة في صفوف المليشيات على أيدي أبطال القوات المشتركة.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الإستطلاع رصدت تحركات المليشيات الحوثية وإستعداداتها للهجوم منذ وصول تعزيزات على متن 6 أطقم من حي أمين مقبل الى حي 7 يوليو وإنتشارها قبيل الهجوم في أنفاق مستحدثة ومباني سكنية في محيط معسكر الدفاع الساحلي.

وتجاوزت خروقات المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية التي تلت الإجتماع المشترك الخامس للجنة تنسيق إعادة الإنتشار ، إطلاق النار والقذائف ومحاولات التسلل في مديريتي حيس والتحيتا إلى قصف مقر الفريق الحكومي للجنة ، وشن هجوم ومحاولة التقدم والسيطرة على أحياء سكنية محررة داخل مدينة الحديدة ، الأمر الذي يؤكد مضيها في التصعيد الممنهج والإنقلاب على مخرجات الإجتماع المشار إليه والمؤمل عليها في إنقاذ إتفاق السويد المتهاوي.