شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد للدولار امام الريال اليمني (اسعار الصرف مساء الخميس 25 يوليو 2019م) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار صرف الدولار في صنعاء:



الريال السعودي 152.60

الدولار الأمريكي 579



اسعار صرف الدولار في عدن:





الريال السعودي 154

الدولار الأمريكي 585



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