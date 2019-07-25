شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الحوثيون يستهدفون السعودية بطائرات مسيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعمت مليشيا الحوثي، مساء اليوم الخميس، انها استهدفت مواقع عسكرية سعودية ومخازن أسلحة بطائرات مسيرة. وأوردت “المسيرة” التابعة للمليشيا عن المتحدث العسكري للحوثيين، العميد يحي سريع قوله إن “سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية واسعة باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k. Advertisements وأضاف المتحدث أن ” العملية استهدفت مرابض الطائرات وأهداف أخرى وقد أصابت أهدافها بدقه عالية وأدت الى تعطل الملاحة الجوية في المطار “. ولم تعلن السلطات السعودية أي أنباء حول الاستهداف حتى لحظة كتابة الخبر. وتواصل مليشيا الحوثي استهداف السعودية بصواريخها وطائراتها المسيرة.

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