شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اغتيال قيادي في حزب الإصلاح بمحافظة الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية للمشهد اليمني أن قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع جنوب البلاد تعرض للإغتيال أثناء خروجه من صلاة العشاء مساء اليوم.

وذكرت المصادر أن اغتيال القيادي في حزب الإصلاح ويدعى خالد غيمان بالشارع العام أمام مستشفى التضامن الذي يعمل فيه محاسباً منذ سنوات .

وشهدت الفترة الماضية اغتيال عدد من قيادات الإصلاح عبر إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين في ظل حالة أمنية متردية تمر بها المحافظة على خلفيات مطالبات بالانفصال عن شمال اليمن وتشكيل دولة مستقلة في الجنوب

