شكرا لقرائتكم خبر عن سمح بزواج التونسية المسلمة من غير المسلم ودعم المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.. من هو الباجي قايد السبسي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بعد صراع طويل مع المرض.

وشغل منصب رئيس للجمهورية من يناير 2015 إلى أن وافته المنية، قبل ثلاثة أشهر من انتهاء عهدته الرئاسية. وتوفي السبسي، المولود في نوفمبر 1926م، عن عمر ناهز 93 عاماً بعد وعكة صحية ظهر بعدها مرة وحيدة في مكتبه.

ويعتبر السبسي أكبر رئيس دولة يتولى مهامه بعد ملكة بريطانيا، وعرف كسياسي محنك ورجل مخضرم.

نشأ الراحل في كنف عائلة قريبة من ”البايات الحسينيين“ وتخرج من كلية الحقوق في باريس عام 1950 ، وناضل سياسياً من خلال الحزب الحر الدستوري الجديد في فترة مبكرة من شبابه.

وبعد استقلال تونس عمل مستشارا للرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، ثم مدير إدارة في وزارة الداخلية، قبل أن يتم تعيينه عام 1963 على رأس إدارة الأمن الوطني بعد إقالة إدريس قيقة على خلفية المحاولة الانقلابية التي كشف عنها في عام 1962.

تولى السبسي رئاسة البرلمان في بدايات عهد زين العابدين بن علي قبل أن يعود للسياسة ويقود تونس في مرحلة الانتقال الصعبة بعد الثورة تسلحا بخبرته كرجل دولة يحظى بالاحترام.

وشكل لاحقاً حزب ”نداء تونس“ وفاز بالرئاسة عام 2014، وعرف بالدفاع الشرس عن حقوق المرأة وتبني أفكار بورقيبة في ذلك.

سمح بحق التونسية المسلمة في الزواج من غير المسلم، ودعم مشروع قانون غير مسبوق في العالم العربي للمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

يعتبر الرئيس التونسي الراحل في المستشفى العسكري أول رئيس يتوفى في تاريخ تونس وهو في حالة مباشرة لمهامه الرئاسية.

وعرفت تونس 5 رؤساء هم الزعيم الحبيب بورقيبة اول رئيس للجمهورية من 1957 الى 1987 وغادر المنصب في انقلاب 7 نوفمبر الذي قاده الوزير الأول وقتها زين العابدين بن علي الذي حافظ على منصب رئيس حتى 14 يناير 2011 وهرب من البلاد في ثورة شعبية ويقيم منذ ذلك التاريخ بالسعودية .

وتوفي الزعيم بورقيبة وهو في الاقامة الجبرية بالمنستير يوم 6 ابريل 2000 . وبعد هروب بن علي ، تولى فؤاد المبزع الرئاسة من يوم 15 يناير 2011 حتى 13 ديسمبر 2011 ، وخلفه المنصف المرزوقي كرئيس مؤقت بعد ان تم انتخابه في المجلس الوطني التأسيسي يوم 12 ديسمبر 2014 وغادر المنصب إثر هزيمته في انتخابات 2014 أمام الفقيد الباجي قائد السبسي يوم 31 ديسمبر 2014.