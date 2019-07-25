محافظ لحج يوجه بعدم نقل أموال من فرع البنك المركزي بدون حماية

وجه محافظ لحج اللواء احمد تركي اليوم الخميس، فرع البنك المركزي في المحافظة بعدم نقل أي مبالغ مالية كبيرة خارج البنك، بدون حراسات أمنية كافية.



جاء ذلك خلال زيارته لفرع البنك عقب عملية السطو التي تعرضت لها مرتبات فرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية لشهر يوليو 2019م والبالغة 20 مليون ريال. حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وكان المحافظ قد ترأس اجتماعا للجنة الأمنية بحضور مدير أمن المحافظة وقادة الألوية العسكرية، ومدير فرعي جهازي الأمن السياسي والقومي في المحافظة لمناقشة تعزيز الإجراءات الأمنية في المحافظة على خلفية عملية السطو ومواجهة القوى الخارجة على القانون.

والثلاثاء الماضي، أقدم مسلحون على متن طقم بالسطو على رواتب مؤسسة الاتصالات في مدينة الحوطة ، بعد خروجها من البنك المركزي. ويتهم ناشطون ما يسمى بالانتقالي الجنوبي "الانفصالي"المدعوم من الإمارات بالوقوف وراء هذه الواقعة.

وتداولوا صورا التقطتها كاميرات المراقبة تظهر الطقم الذي كان يقل المسلحين الذي نفذوا عملية السطو، قالوا إنه يتبع المجلس الانتقالي.

