إب: خمسة قتلى في حوادث جنائية منفصلة في ظل فوضى أمنية

قتل خمسة مواطنين في حوادث جنائية مختلفة شهدتها عدد من مديريات محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عامة تشهدها المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين.



وعلم مراسل "يمن شباب نت" من مصادر خاصة، مقتل مواطنين في مديرية السياني، جنوب إب، في حادثتين جنائيتن منفصلتين.



المصادر قالت أن المواطن "أحمد على اسكندر" قتل برصاص المسلح " ب ع ع أ"، فيما قتل المواطن " أحمد محمد الطيب" برصاص الجاني " م ز أ ط".



وكشفت المصادر عن تمكن الأجهزة الامنية من القاء القبض على الجناة.



وفي مديرية الظهار ـ مركز المحافظة ـ قتل المواطن" صبري علي احمد العماري " برصاص مسلح يُدعى" ع أ ع ح" في خلاف شخصي.



وقتل المواطن " حسن عبدالله الشعوري" برصاص المدعو " ص ح أ ع" في ظروف وملابسات غامضة بمديرية حبيش شمال إب.



وشهدت مديرية الرضمة، شمال شرق إب، مقتل المواطن " أحمد يحيى المرغمي" برصاص المدعو "مجاهد الصباحي" بعد يومين من مقتل مواطنين في خلافات على بئر ماء.



وارتفعت وتيرة الجرائم الجنائية في محافظة إب، مع انتشار السلاح والاحتراب الأهلي في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين.



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