تراند اليوم : علماء يكشفون فائدة رائعة لتناول السمك 3 مرات أسبوعياً!

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن علماء يكشفون فائدة رائعة لتناول السمك 3 مرات أسبوعياً! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد بالتعاون مع الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) في ليون، أن تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وقال الباحثون إن أولئك الذين يستهلكون 3 وجبات من السمك أو أكثر، هم أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بالمرض، مقارنة بغيرهم.

وينطبق هذا الاكتشاف على جميع أنواع الأسماك، ولكن أولئك الذين يتناولون الأصناف الزيتية فقط، مثل السلمون، يشهدون انخفاضا واضحا في المخاطر بنسبة 10%.

وتزعم الدراسة أن السمك يحتوي على أحماض دهنية، يُعتقد أنها تقلل الالتهابات في الجسم. وتشير الدراسات السابقة إلى أن الالتهاب قد يسبب السرطان، عن طريق إتلاف الحمض النووي.

وتنتج العملية الالتهابية أيضا جزيئات تسمى cytokines، تعمل على تحفيز نمو الأوعية الدموية التي تغذي الورم.

وقال الدكتور مارك غونتر، رئيس مجموعة علم الأوبئة الغذائية في IARC: "يظهر بحثنا أن تناول السمك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ويجب التشجيع على استهلاكه كجزء من نظام غذائي صحي".

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وفي الدراسة، قام الباحثون بتحليل النظم الغذائية لنحو 476 ألفا و160 فردا، أكملوا استبيانات الغذاء.

وبعد إجراء متابعة متوسطة لمدة 15 عاما تقريبا، تبين أن 6291 من المشاركين أصيبوا بسرطان الأمعاء.

وكشفت النتائج، التي نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد السريرية، أن تناول 359.1 غرام من أي نوع من الأسماك في الأسبوع، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 12%. وذلك بالمقارنة مع استهلاك أقل من 63.49 غرام من السمك.

وتوضح الدراسة أن المحار لم يكن له أي تأثير على احتمالات الإصابة بسرطان الأمعاء لدى الفرد.

وفي الوقت نفسه، يقر الباحثون بأن الفوائد المحتملة لمكملات الأسماك غير واضحة.

ومولت الدراسة من قبل الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF).