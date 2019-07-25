شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. هكذا كان اليمن الجنوبي واليمن الشمالي في سنة 1977 .. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الدكتور مصطفى النعمان الدبلوماسي اليمني السابق صورة من الماضي الجميل وتجمع ممثلة من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وممثلة من الجمهورية العربية اليمنية في سنة 1977

وقال الدبلوماسي اليمني مصطفى النعمان ان التي على يمين الصورة ممثلة من جنوب اليمن والتي على يسار الصورة ممثلة من شمال اليمن

Advertisements

وأوضح ان الصورة والتقطت لهما بعد الإنتهاء من أداء دوريهما على خشبة المسرح في التواهي بعدن ..

وأختتم قوله هذا هو "الخليج 365" من ارشيف المصور اليمني عبدالرحمن الغابري