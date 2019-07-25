يعده اليمنيون من أهم المحللين العسكريين: الدكتوراة للباحث علي الذهب من جمهورية مصر

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عدن - ياسمين التهامي - قد يهمك ايضاً: - ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام يهين الرئيس الراحل ”صالح” ويستفز أنصاره.. ويوجه تهمة جديدة للإصلاح بشأن جثمانه..! (فيديو) - شاهد : محمد بن سلمان يتعلم المشي ويرتدي ملابس الأطفال برفقة والده (صور تنشر لأول مرة) - فقد إحدى عينيه .. المبعوث الدولي يتعرض لحادث سير مروع .. والأمم المتحدة تصدر أول بيان وتكشف مصيره؟ (صورة) Advertisements - فتح النار على سما المصري بعد ظهورها بـ ”ملابس مثيرة” واستفزازها للجماهير : ”أنا فخر العرب” .. شاهد - شاهد .. مفاجأة مرعبة تُباغت حفلات شواطيء جدة.. سعوديون يهربون ويصرخون ”لا إله إلا الله” (فيديو) - أمام زوجها .. الفنانة أحلام ”تتغزل” بهذا الرجل و”تتغنج” أمامه والأخير يفتح أحضانه ويطبع عليها قبلة.. شاهد ردة فعل الزوج؟ (فيديو)

- شاهد : قناة سي بي أس الأمريكية تنشر فضائح ”مصورة” لأول مرة من قصر بن راشد وسبب هروب الأميرة هيا بنت الحسين (فيديو) نحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية درجة الدكتوراة للباحث اليمني في الشؤون العسكرية والاستراتيجية علي محمد الذهب عن أطروحته الموسومة بـ" تطوير مدونة سلوك جيبوتي-2009- في ضوء المفهوم الحديث للأمن والتهديدات غير التقليدية، غرب المحيط الهندي وخليج عدن".

وخلال جلسة منح درجة الدكتوراة للباحث "الذهب" عن أطروحته العلمية في إحدى قاعات الأكاديمية العربية وسط حضور علمي وأكاديمي، دار نقاش علمي بين لجنة تقييم الأطروحة والباحث حيث قدّم الباحث دفاعه عن أطروحته وقام بالرد على كل التساؤلات العلمية المنهجية الموجهة إليه وعلى إثرها قررت لجنة التقييم منحه درجة الدكتوراة عن جدارة واستحقاق.

الجديد ذكره أن الدكتور "الذهب" محلل سياسي واستراتيجي معتبر ويُنظر إليه كأحد أهم المحللين اليمنيين في الشئون العسكرية والاستراتيجية على المستوى الوطني، وذلك نظير أبحاثه المتميزة المنشورة في العديد من مراكز الأبحاث والمواقع والصحف المحلية والعربية ذائعة الصيت.

حضر حفل المناقشة ومنح درجة الدكتوراة لفيف من أصدقاء الدكتور علي الذهب وزملائه من الباحثين اليمنيين الدارسين في جمهورية مصر العربية.

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