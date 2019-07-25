تراند اليوم : عــــــــاجل.. اشتباكات عنيفة الآن في العاصمة واستنفار طارئ وتعزيزات كبيرة تصل مطار صنعاء الدولي.. انقلاب مفاجئ وخوف حوثي من سقوط مطار صنعاء

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل.. اشتباكات عنيفة الآن في العاصمة واستنفار طارئ وتعزيزات كبيرة تصل مطار صنعاء الدولي.. انقلاب مفاجئ وخوف حوثي من سقوط مطار صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عاجل.. اشتباكات عنيفة بالمعدلات والرشاشات والايربيجي في مطار صنعاء الدولي واستنفار طارئ للحوثيين وتعزيزات تصل.. انقلاب مفاجئ شاهد أيضاً: Advertisements قالت مصادر محلية لمراسل"شباب نيوز" ان اشتباكات عنيفة بمختلف انواع الاسلحة من معدلات ورشاشات واربيجي بين مواطنين وحوثيين اثر نزاع على ارض شمال مطار صنعاء. وقالت المصادر ان تعزيزات للحوثيين وصلت المنطقة بعدد كبير من الاطقم والمدرعات خوفا من انقلاب مفاجئ ضدهم وسيطرتهم على مطار صنعاء الدولي. تحديث مستمر..

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